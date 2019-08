Video: Eesti turistid said Türgis liiklusõnnetuses vigastada

Lehe andmetel sai kannatada kolm Eesti kodanikku, kes viidi haiglasse. Ühe eestlase seisund on eluohtlik ning ta viidi erahaiglasse. Lisaks eestlastele oli autos kuus reisijat teistest maadest. Hoolimata arstide püüdlustest hukkus Hollandist pärit mees.

Välisministeerium edastas Postimehele, et nad on juhtumist teadlikud. «Välisministeerium jälgib koostöös saatkonnaga Ankaras ja aukonsuliga Antalyas olukorda ning on vajadusel valmis andma kannatanutele täiendavat abi,» ütles välisministeerium pressiesindaja Britta Tarvis.