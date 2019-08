Välisministeeriumi sõidukid saavad alarmsõiduki õigused

Alarmsõidukiga täidetakse kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid või neid ülesandeid, mille kestel on vaja hoiatada teisi liiklejaid alarmsõiduki kohalolust. Teiste liiklejate hoiatamiseks on alarmsõidukil valgus- ja heliseadmed. Sõiduki alarmsõiduõigus märgitakse ka liiklusregistrisse.

Alarmsõidukite tähistamise korda täiendatakse selleks, et võimaldada teatud juhtudel teha mööndusi sõidukile erimärgistuse täies mahus peale kandmises, kui see ei ole tehnilistel põhjustel või sõiduki disaini tõttu võimalik. Näiteks ei pruugi olla võimalik kõikidele päästesõidukitele kanda ühesugust märgistust, sest sõltumata üldistest märgistamise reeglitest on sõidukid ehituselt erinevad.