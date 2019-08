Seeder: pensionireformi tegemine korraga on kõigi huvides

Üks arutelu punkte valitsuspartnerite vahel on see, kas muuta esimese hooga teine sammas vabatahtlikuks ja alles hiljem võtta vastu otsused, mida inimesed seni kogutud rahaga teha saavad, edastas « Aktuaalne kaamera ».

«Mina küll arvan, et on kõigi huvides, et see protsess toimuks võimalikult kiiresti ja olulised põhimõttelised otsused võetaks vastu just kohe reformi algul, et inimesed saavad alguses teada, mis neid ees ootab, kui nad oma otsuseid hakkavad langetama,» rääkis riigikogu aseesimees ja erakonna Isamaa juht Helir-Valdor Seeder.