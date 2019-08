Kanada leidis tagaotsitud kahe teismelisest mõrvari surnukehad

Politsei lasi kahtlusaluste leidmiseks käiku koerad, drooni ja otsingulennukid, sest piirkond on metsade ja soise pinnase tõttu raskesti läbitav. Lisaks vohavad seal sääsed ning elavad karud ja hundid.

«Otsingud on läbi,» teatas kuninglik ratsapolitsei Twitteris.

«Praegu oleme kindlad, et need on nende kahe kahtlusaluse surnukehad, keda otsitakse taga seoses Briti Colombias toimunud tapmistega,» ütles ratsapolitsei pressiesindaja Jane MacLatchy pressikonverentsil.