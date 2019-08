18 juhtumit: traagika tõttu ministeeriumi luubi alla sattunud koolis on politsei tihe külaline

Arupärimist ajendas ka asjaolu, et mai lõpus sisenes samasse kooli 38-aastane mees relvataolise esemega, et klaarida samuti väidetavat koolikiusamist. Kuid see pole veel kõik. Ida prefektuuri andmetest selgub, et korrakaitsjad tegelesid Sillamäe Vanalinna kooliga seotud juhtumitega eelmise õppeaasta jooksul 18 korda.Kaks vargust, kolm juhtumit relvataoliste esemetega ning 11 rikkumist, mille hulgas mitmesugused konfliktid või vägivald.