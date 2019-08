Sotsiaalminister Tanel Kiik: inimesi suunatakse hooldekodudesse liiga kergekäeliselt

Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis, et eakad peaksid senisest enam saama koduteenuseid. See kavatsus on kirjas ka pikaajalise hoolduse reformis, mida minister valitsusele juunis tutvustas.

Kui viimati (1. juunil) teilt EKRE retoorika kohta küsisin, ütlesite, et järk-järgult on nad oma väljaütlemistes vastutustundlikumaks muutunud. Kuidas täna sellele küsimusele vastate?

Paraku kuuleb jätkuvalt küllalt palju väljaütlemisi, mida ma õigeks ei pea ja mille eesmärk on teenida avalikkuse tähelepanu ühiskonna eri gruppide vastandamisega, ja nagu uuringutulemused näitavad, toimub see ka koalitsioonikaaslaste toetuse arvelt.

Eks see ole elu paradoks, et sisuliste tegevustega on raskem tähelepanu pälvida kui lööklausetega. Keskerakonna ministrid on tegelenud sisulise tööga. Meie valdkonnad on väga vastutusrikkad. Sotsiaalvaldkonnas oleme saja päeva sees tegelenud pikaajalise hoolduse reformiga, erakorralise pensionitõusu analüüsiga, digiregistratuuri käivitamisega ja näiteks patsiendikindlustuse seaduseelnõuga.