Ilona Leib naiste suvemurest: kas kõik sai puhkusele kaasa?

Eeldad ikka, et ega siis kogu aeg ka ühesugune ilm ole. Praktika näitab, et võib ikka täitsa vabalt olla. Siis loodad, et äkki ei kulu iga päev kõigil ühte riidekomplekti ära. Ja ega see puhkus nüüd nii püha ka ole, et mõnda riiet vahepeal ära pesta ei võiks. Muidugi mõtled lõpuks, et küll saame ikka hakkama, ja et vajadusel saab vajaminevat ju juurde soetada.