Saaremaa tüdruku kosmiline teekond

Anna Talvi oma kosmilise rüüga suve hakul Londoni disainimuuseumis toimunud Eesti suursaatkonna ja EASi suvepeol, kus ta tutvustas oma loomingut. «Ei oleks ju pädev, kui ma räägin kosmosemoest ja oleksin siin tavapäraselt riides,» ütles ta oma riietust seletades. «Tuli kiiresti midagi välja mõelda. Kogu pükskostüüm on konstrueeritud inimese keha peal, see on ergonoomiline ja ääretult mugav. Kui maa peal jooksevad õmblused vertikaalis ehk raskusjõuga samas suunas, siis minu riiete õmblused jooksevad ümber kere, mis on vajalik, et end kaaluta olekus mugavalt tunda.»

FOTO: Neeme Raud