Kõrgõzstani kohus jättis Atambajevi 26. augustini vahi alla

Biškekis asuva Pervomaiski ringkonnakohtu pressiesindaja ütles AFP-le, et kohus väljastas vastava käsu neljapäeva õhtul. Pressiesindaja ei öelnud, mis süüdistuste alusel endist riigipead kinni hoitakse.

Riigiprokurör ütles neljapäeval, et Atambajev on osaline vähemalt viies kriminaalasjas. Muuhulgas süüdistatakse teda ebaseaduslikus maaostus ja korruptsioonis.

Kriitikute sõnul on endisele presidendile esitatud süüdistused poliitiliselt motiveeritud ja tingitud president Sooronbai Džeenbekovi soovist oma endine mentor poliitikast kõrvaldada.

Neljapäeval avalikkuse ette jõudnud video paljastab Atambajevi kinnipidamise üksikasju. Selles on näha endist presidenti pidamas asesiseminister Kursan Asanoviga läbirääkimisi enda ülesandmise tingimuste üle.

Politsei teatas pärast Atambajevi toetajate laialiajamisele kulutatud ööd, et olukord pealinnas on täielikult selle kontrolli all.