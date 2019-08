Balti õhuturbe pilootide lähedased said vene aktsendiga hirmutavaid telefonikõnesid

Hollandi ajaleht De Telegraaf kirjutas täna , et telefonikõned algasid 2017. aastal pärast seda, kui Leedus Šiauliais õhuturbemissioonil olnud piloodid olid helistanud oma isiklikelt telefonidelt lähedastele.

Hollandi kaitseväe salateenistuse MIVD esindaja ütles De Telegraafile, et nad on sellistest telefonikõnedest teadlikud, kuid nad ei soovi seda teemat lähemalt kommenteerida. MIVD ei vastanud ka küsimusele, kas taolised telefonikõned jätkuvad ka praegu.

Ajaleht lisas, et praegu on missioonil viibivatel Hollandi kaitseväelastel keelatud Vene eriteenistuste tegevuse tõttu kasutada välisriigis missioonil viibides helistamiseks oma isiklikku telefoni. Missioonil olles tohivad nad kasutada vaid kaitseväe sidevõrke.

Kaitseekspert Dick Zandee ütles raadiojaamale NOS, et taolised telefonikõned ei ole midagi haruldast, kuigi selline asi jõudis Hollandi meedias avalikkuse ette esimest korda. Zandee sõnul on väga suure tõenäosusega nende telefonikõnede taga Vene eriteenistused, kes tahavad sellega näidata, kui haavatavad on hollandlaste sidesüsteemid.