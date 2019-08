Hullud mehed panevad oma autod proovile

Loode-Ameerikast Washingtoni osariigist saabunud bagimees oli lasknud oma sõiduki ehitada sõpradel, sest ta on andunud džiibimeeste kokkutulekul käija – tänavune oli tal juba 15. kord Moabis ja rohelise bagiga kuues kord. Kui uurisin, kui palju bagi maksma läks, ütles ta naerdes, et ei mäleta. Kui küsisin, kas ta ei mäleta seepärast, et naine istub kõrval ja ta ei taha, et naine saaks teada, kui suure summa ta oma hobi peale hakkama pani, teatas naine, et mees soetas oma sõiduki enne, kui nad abiellusid. Mees ütles, et kui ta peaks oma masina ära müüma, küsiks ta selle eest sada tuhat dollarit. Sada tuhat!...