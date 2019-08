Kaitseuuringute keskuse teadur: riigikogu valimistel võisid venelased sattuda sotsiaalmeedias infooperatsiooni ohvriks

Teaduri selgitusel arvati, et Venemaa võib sekkuda kübervõtteid kasutades, seda siiski polnud. «Aga mida me täheldasime, on üks huvitav tulemus: monitoorisime Eesti venekeelseid sotsiaalmeedia võrgustikke. Kõik avalikud venekeelsed postitused Facebookis ja VKontaktes, mis on loodud Eesti venekeelsete kasutajate poolt novembrist kuni märtsini. Täheldasime, et nii avatud kui suletud gruppides on üsna kunstlikul moel võimendunud üleskutsed: ärge minge valima, Eesti on etnokraatlik riik, kohalikest venelastest ei sõltu midagi,» rääkis Teperik.