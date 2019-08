Varem õigusrikkumistega silma paistnud 15-aastane nooruk, kes peksis 30. juulil endast kaks aastat nooremat poissi nii, et too suri, suutis kinnises lasteasutuses oma käitumist parandada. «Kevadeni oli näha, et ta käitumises olid toimunud edusammud,» ütles Salla. Ent aprillis-mais tekkisid Tapal tegutsevas Maarjamaa hariduskolleegiumis õppinud teismelisel kodukülastuste käigus probleemid. Salla toonitas, et probleemse nooruki käitumist püüti muuta mitmekülgsete meetodite abil nii kinnises lasteasutuses kui ka enne, kui ta sinna sattus.