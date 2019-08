Küpros palub ka Mart Helme abi: meil on 5000 pagulast, kellele ei suuda kaitset pakkuda

Eeskätt peaksid riigid Küprose siseministri sõnul vastu võtma kõige haavatumas olukorras inimesi, et seeläbi leevendada märkimisväärselt koormat, mis praegu on võimude ja riigi sotsiaalsüsteemi õlul.

Küprose siseminister toob välja, et asjaolu, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ole suutnud kokku leppida ühtses solidaarses lähenemisviisis pagulaskriisile, on viinud olukorrani, kus Küpros vajab koheselt abi suure hulga pagulastega toimetulekul.

Petrides kirjutab, et sellel aasta jaaniarist juunini saabus Küprosele ning palus asüüli ligikaudu 7000 isikut, samal ajal, kui läbitöötlemata avalduste hulk on kasvanud pea 15 000-ni.

Saareriigi siseministri sõnul on see number pannud saareriigi asüüli- ning vastuvõtu süsteemid üleliigse koorma alla, mistõttu kutsub ta nüüd liikmesriike üles, et need appi tuleksid ning samuti mõned põgenikud endale võtaksid.

Olukorda teeb Küprose siseministri sõnul keerulisemaks asjolu, et naaberriik Türgi on süsteemselt keeldunud vabariigi ametitega koostööd tegemast.

Petrides kirjutab, et Küprus austab Euroopa Liidu välispiiri kaitsjana enda rahvusvahelisi kohustusi.

«Sellest hoolimata pean tunnistama, et meie võimekus ja ressursid on juba ammendunud (beyond the point of exhaustion – originaalis) ja meid ähvardab olukord, kus me ei saa aidata neid, kes tõepoolest vajavad kaitset,» kirjutab Küprose siseminister.

Ta toob ka välja, et juba praegu pakub Küpros kaitset umbes 9000 isikule, kellest veerandi moodustavad pagulased Süüriast.

Arvestades, et Küprosel elab vaid 850 000 inimest, teeb Küprosest Euroopa Liidus riigi, kus on siseministri sõnul juba kolmandat aastat järjest kõige rohkem esmakordseid asüülitaotlusi elanikkonna kohta.

«Ainult Euroopa, mis on solidaarne kõigi oma liikmesriikidega, eriti nendega, mis on suures hädas, saab edendada neid väärtusi ja kaitsta neid põhimõtteid, mis Euroopa perekonna kunagi asutasid,» kirjutab Petrides Euroopa Liidu siseministritele.