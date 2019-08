Toilas toimub vabatahtlike initsiatiivil merepäästeõppus

Õppusel osalevad päästjad alustades Jaagupist Pärnumaalt ning lõpetades idapiiril Narva-Jõesuus, kokku 13 reageerivat üksust. Õppuse sisu jaotub kaheks konkreetseks osaks - esimesel päeval algusega kell 21 keskendudes tundmatu situatsiooni lahendamisele pimedas, pannes proovile üksuste meisterlikkuse. Teisel, niiöelda põhipäeval keskendub õppus erinevat tüüpi harjutuste lahendamisele. Õppuse üks osa on ka Lennusalga helikopteri harjutus koos merepäästjatega.

Õppuse üldjuhi Andres Aadumäe sõnul on Toilas korraldatav merepäästeõppus kujunenud heaks traditsiooniks ning on populaarseim ja rohkeima osavõtjate arvuga õppus Eestis, mis vabatahtlike endi poolt korraldatud. Seda hindab ka politsei- ja piirvalveamet, kes saadab õppusele üksuseid peaaegu kõikidest Eesti regioonidest. Vabatahtlikud merepäästjad sõidavad samuti Toilasse kokku üle Eesti.

Õppuse ettevalmistamiseks on aktiivset koostööd tehtud politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuriga. «Toila õppus on oluline, kuna üheskoos harjutades me tõstame professionaalsust ning saame pakkuda parimat abi hättasattunuile,» ütles Raivo Metsma, Narva kordoni juht.