Õiguskantsler: Viru vangla peaprobleem on ametnike puudus

See mõjutab nii ametnike töömeeleolu kui ka vangla suutlikkust kinnipeetavate ja vahistatutega tegelda, samuti on keeruline nõnda tagada vangla julgeolekut, seisab kotrollkäigu kokkuvõttes.

Viru vangla peab koostöös justiitsministeeriumiga jätkama pingutusi, et täita valvurite, vanemvalvurite ja inspektor-kontaktisikute vabad ametikohad. Analüüsida tuleks ka väljaõppesüsteemi ja koolitusvõimalusi ning hinnata, kas pakutav töötasu on piisavalt atraktiivne, leidis õiguskantsler.

Positiivne on, et võrreldes eelmise kontrollkäiguga on kinnipeetavatel ja vahistatutel paremad võimalused helistamiseks, märkis õiguskantsler. Tõsiselt on tegeldud alaealiste ja noorte kinnipidamise eest vastutava kolmanda üksusega.