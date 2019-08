Reid Harjumaal: ligi pooled kontrollitud bussireisijatest sõitsid kinnitamata turvavööga

Kontrollreidil osalenud patrullgrupi välijuht Villu Küttner ütles, et mitmed reisijad tõdesid, et kinnitavad turvavööd bussides senisest enam just juuli kuus Kloogarannas toimunud õnnetuse tõttu, kus sai enam kui kakskümmend inimest vigastada.