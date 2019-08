«Sellist koordineeritud ja võimendatud kampaaniat meie radarile ei jäänud,» sõnas valitsuse strateegilise kommunikatsiooni nõunik Siim Kumpas, kelle kolleegid valimisteenistust monitoorimisel abistasid, et tuvastada võimalikku välist sekkumist. Ta küll nentis, et neile jäid silma üleskutsed mitte minna valima, mitte e-hääletada, hääletada kindla partei poolt ja vastupidi, kuid selles ei olevat midagi kahtlast. «Üleskutseid tehti erinevat laadi nii eesti kui ka vene keeles. See on aga demokraatlike valimiste puhul täiesti tavaline,» sõnas Kumpas.