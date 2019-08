Siseministeerium loob üksust, mida seni pole vaja läinud

Sõjaväestatud piirivalve taastamisest koalitsioonikõneluste tagajärjel loobuma pidanud Mart Helme (EKRE) on siseministrina asunud looma uut üksust, kes kriisiolukordades politsei- ja piirivalveametile abi pakuks.

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimise osakonna juhataja Jaanis Otsla ütles, et politseiliste tegevuste abistamiseks loodav üksus hakkaks koosnema eelkõige abipolitseinikest ja ajateenistuses vastava koolituse läbinud reservväelastest.

«See on vabatahtlikkuse alusel. See tähendab soovijate jaoks paarinädalast koolitust,» ütles Otsla, lisades, et ajateenistus selle arvelt pikemaks ei veni. Kui suur saab üksus olema, ei soovinud Otsla avaldada. «Me ei räägi sadadest, ikka kõvasti rohkem,» ütles ta.