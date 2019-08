Kunman: ma ei tunne Savisaart ja pole talle raha pakkunud

Kunman rääkis kohtus, et tegeles tõesti tema tütrele kuulunud Sihi tänava kinnistu probleemidega, kuid tegemist oli pelgalt isa-tütre suhtega. «Tütar oli lapseootel ja ma tõesti ei soovinud, et ta läheks linnaametnikega võitlema. Ja kuna mul oli tütrelt volitus, siis tegelesin sellega,» meenutas Kunman 2014. aasta detsembri asjaolusid, mis kaasnesid, kui Tallinna linnavõim oli naabrite kaebuse alusel avastanud, et Sihi tänava ehitus ei vastanud projektile.

Kunman meenutas, et 2014. aasta 10. detsembril tegi linnavõim ettekirjutuse, et tuleb peatada ehitus ja hoone tuleb viia kooskõlla projektiga. Sellest sai Kunman enda sõnul teada 12. detsembril. Paar päeva hiljem toimus aga Kunmani ettevõtte jõulupidu, kus Kunman enda sõnul vestles majaga seotud probleemist tütre ja viimase elukaaslase Rome Arumaaga mitu tundi. «Tütre poolt jäi kõlama, et ta ei soovigi elada sellises majas, millel on vaenulikud naabrid,» meenutas Kunman, lisades, et seejärel pakkuski ta tütrele teisigi maju, millest ühe ta ka välja valis.

Kunman kinnitas, et Sihi tänava kinnistu asjus ei olnud tal kunagi olnud otseselt suhtlust Villu Reiljaniga. «Küll aga me oleme istunud ühe laua taga, see oli 15. detsembri hommikul, kui Villu tuli tööle, ja siis Rome Arumaa rääkis ka majaga seotud probleemidest. Villul tekkis ka küsimusi maja kohta, ta imestas, et kuidas niimoodi ja naamoodi. Kuid tegelikult rääkis peamiselt Rome, mina ei rääkinudki. Ja miks ma oleks pidanudki sellest Villuga rääkima?» tunnistas Kunman.

Kunmani sõnul hakkas Reiljan seejärel rääkima kalamehe- ja jahimehejutte, mille peale Kunman lahkus vestusringist. «Et ta Savisaare juures käib... ma teadsin, et tal on kombeks igal aastal sinna minna,» meenutas Kunman, lisades, et konkreetsetest Reiljani käikudest ei teadnud ta midagi.

Küll aga meenus Kunmanile, et kui tema firma jõulupeo lõpus Reiljaniga rääkis, ütles Reiljan, et läheb Savisaare juurde, ja küsis, kas Kunman tahab Savisaarele miskit edasi öelda. «Ma ütlesin talle, et ma ju ei tunnegi Savisaart,» meenutas Kunman. Hiljem, kui Kunman taas Reiljaniga rääkis, oli Reiljan Kunmanile öelnud, et käis Savisaare juures. «Mina isiklikult Savisaart ei tunne,» rõhutas Kunman, lisades, et on vaid korra Savisaarega kohtunud. «See oli umbes 15 aastat tagasi, siis mainisin talle, et mul on linnas raske, mille peale Savisaar põlglikut lahkus. Savisaar on selline inimene, kes minuga ei sobi,» lisas Kunman.

Küsimusele, kas ta andis Reiljanile Sihi tänava kinnistuga seotud dokumente, vastas Kunman, et tema pole midagi Reiljanile andnud, vaid seda võis teha Rome Arumaa. «Ma pole kunagi Reiljanil palunud Savisaare jutule minna, see pole terve inimese jutt,» rääkis Kunman.