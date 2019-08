Maanteeamet ei näe vajadust alandada bussijuhiloa saamise vanust

Liiklusseadus sätestab, et 18-aastaselt võib juhtida sõiduautot, keskmise suurusega sõidukit ja mootorratast, kuid suure bussi juhtimiseks ehk D-ja DE-kategooria juhiluba antakse välja juhile, kes on vähemalt 24-aastane.

Tallinna Linnatranspordi juhatuse esimees Deniss Boroditš leiab, et kuna bussijuhte on puudu mitu sada, võiks lahendus olla noorte kaasamine. Noori on aga raske kaasata, sest kui lube saab teha alles 24-aastaselt, on paljudel selleks ajaks amet juba olemas. «Me peaks neid ümber veenma ametit vahetama, mis on keeruline. Lihtsam oleks olla kohe alguses konkurentsis teiste erialadega,» selgitas Boroditš.