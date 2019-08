Kunman: Reiljani tunnistus pole normaalse inimese jutt

Süüdistuse järgi leppisid Silikaat Grupis nõunikuna töötanud Reiljan ja tema ülemus Kunman 2014. aasta detsembris kokku, et Reiljan võtab ühendust Tallinna linnapea Savisaarega, et ajada korda Kunmani tütrele kuuluval Sihi tänava kinnistul tekkinud vastuolu ehitusloa ja projekti vahel. Kunman ütles kohtus, et ühtegi konkreetset juttu temal Reiljaniga Sihi 108 kinnistuga seoses pole olnud. Samas tunnistas ärimees, et Reiljan oli probleemiga kursis ja on istunud sama laua taga ajal, kui Kunman oma väimehe Rome Arumaaga teemat on arutanud.

Süüdistused, nagu oleks Kunman palunud Reiljanil Savisaarega ehituse peatamine korda ajada ja lubanud selle eest toetada Keskerakonda 20 000 euroga, lükkas ärimees kohtus ümber. «See Reiljani jutt pole normaalse inimese jutt, sest ma ei ole Villul palunud midagi sellist teha. Olen küll kunagi Reiljaniga Keskerakonna toetamist arutanud, aga see oli rohkem selline jutt, et Villu rääkis ja mina kuulasin,» rääkis Kunman tunnistajapingis.

Kunmani sõnul ta küll teadis, et Reiljan Savisaart külastab, aga ei teadnud midagi sellest, mida seal räägitakse. «Ta on igal aastal käinud Savisaare juures, aga tol hetkel ma ei teadnud, et ta sinna läheb. Villu tuli minu juurde ja ütles, et ta läheb Savisaare juurde häid jõule soovima ja kas ta saab minu poolt ka midagi edasi anda. Ma ütlesin, et ma ei tunne Edgarit, et kuidas sa siis nii viid,» kõneles Kunman kohtus.

Kuna ekspoliitik Villu Reiljanil oli varasemast kehtiv kriminaalkaristus, läks ta 2017. aastal prokuratuuriga kokkuleppele ja tunnistas vanglast pääsemiseks, et just Kunmani palvel oli ta Savisaare jutul käinud ning palunud ehitusega tekkinud probleemid meelehea vastu ära lahendada.

Villu tuli minu juurde ja ütles, et anna mulle andeks, aga ma ei taha vangi minna.

Kunman selgitas kohtus, et pärast 2016. aastal esitatud süüdistusi hakkas Villu Reiljan käima prokuratuuris ning kutsus endaga kaasa ka Kunmani. «Ta ütles, et süüd ei pea enda peale võtma, lihtsalt räägime, et natukene midagi oli, ja see lõpetatakse ära,» tunnistas ärimees. Kui aga Reiljani episood kohtusse jõudis, oli ekspoliitik Kunmanit uuesti külastanud. «Villu tuli minu juurde ja ütles, et anna mulle andeks, aga ma ei taha vangi minna, sellepärast pean ma rääkima seal seda, mida minult oodatakse,» rääkis Kunman tunnistajapingis.