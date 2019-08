Martin Helme: mingeid koondamisi või palgakärpeid politseis ja päästeametis ei tule

Helme sõnul on täiesti selge, et mingeid koondamisi või palgakärpeid politseis ja päästeametis ei tule. «Kevadel anti kõigile ministeeriumidele teada, et nad peavad olema valmis leidma kokkuhoiukohti. Selgelt öeldi ka välja, et inimeste arvelt kõige viimases järjekorras, st palkade kallale ei lähe. Eelarve tegemine läheb kohe-kohe käima ja PPA juht Vaher on lükanud käiku maailma vanima triki, lastes valmis teha ja siis avalikkuse ette «sattuda» paberil, milles luuakse pilt, et kui raha juurde ei saa – või kui midagi tuleb kusagil kokku hoida – siis tulevad koondamised ja palgakärped. Peadirektor ise on tänavu enne valimisi saanud juba suisa kaks palgatõusu, mis tal viga,» põrutas Helme.