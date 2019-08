Maaeluministeerium lükkas toiduohutuse auditi valmimise edasi

Juunis avaldas riigikontroll ülikriitilise auditi maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluva toiduohutuse kohta. Kõnealusest auditist selgus, et toiduohutuse järelevalveorganite veterinaar- ja toiduameti (VTA) ja põllumajandusameti (PMA) kontroll puu- ja juurviljades esinevate taimemürkide üle on puudulik.

Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai kinnitas nüüd, et kuna tegemist on põhjaliku ja analüüsi vajava auditiga, pikendatakse selle tähtaega 1. oktoobrini.

«Meil on lisaküsimusi auditi koostajatele. Kuna auditi juht on puhkusel, siis peame andma neile aega juurde,» sõnas maaeluminister Mart Järvik Postimehele, lisades siiski, et esialgne audit on praeguseks koos.