Postimees Grupp loobus Vene kanalite reklaamimüügist

Postimehes Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast mitmeid põhjalikke käsitlusi kirjutanud uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa ütles toona plaanist kuuldes, et tema jaoks oli see uudis ehmatav, sest vaenuliku propaganda levitamine telekanalites on Eesti jaoks tõsine oht.