Blogi, fotod ja video: Martin Helme pani PPA juhile nina alla tema lahkumisavalduse, Vaher seda ei allkirjastanud

Siseminister Mart Helme ütles ERRile , et politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheri suhtes alustati distsiplinaarmenetlust ning alates homsest on Vaheriga töösuhe peatatud. Helme süüdistas Vaherit usalduse kaotuses ja valetamises ning vestles temaga täna telefonitsi.

Siseministeeriumist uudise kohta palju ei öeldud peale selle, et teemat kommenteerib siseminister Mart Helme. Minister ise on hetkel puhkusel ning Vaheriga toimuvat nähakse kui poliitilist otsust.

Vaheri sõnul on ta olukorras, kus valitsusse kuuluva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikmed on asunud teda survestama ametist lahkuma. «Tõttöelda ei saanudki ma aru, milles seisneb see usalduse kaotus, mida mulle ette heidetakse,» ütles Vaher kokku kutsutud pressikonverentsil, rõhutades, et ta pole talle ette antud dokumentidele alla kirjutanud. Vaher lisas pressikonverentsil, et siseminister ei saa peadirektorit ametist vabastada, seda saab teha vabariigi valitsus.