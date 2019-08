Ratas Postimehele: minul ei ole infot, et Vaheri teenistussuhe on peatatud

Postimees vestles peaminister Ratasega enne, kui PPA juht teatas, et kohtus täna siseminister Mart Helmet (EKRE) asendava rahandusministri Martin Helmega, kes tegi talle ettepaneku omal soovil tagasi astuda.

«Kohtumiselt sain kaasa kaks paberit: minu nimel valmis kirjutatud lahkumisavalduse, millele ma alla ei kirjutanud, ning siseministri käskkirja minu teenistusest vabastamiseks, mis on sisult õigustühine. Mind on ametisse nimetanud Vabariigi Valitsus ja valitsus saab mind ka ametist vabastada. Uudist väidetavast teenistussuhte peatamisest ja distsiplinaarmenetlusest lugesin juba hiljem meediast,» teatas Vaher.

Kas peate õigeks otsust, et PPA juhi Elmar Vaheri teenistussuhe peatati?

Minul ei ole infot, et Elmar Vaheri teenistussuhe on peatatud.

Seda kinnitas mõni minut tagasi rahandusminister [Martin Helme], kes on siseministri [Mart Helme] ülesannetes, et distsiplinaarmenetlust pole algatatud.

Ma küsisin Martin Helme käest, kes ütles, et ei ole algatatud distsiplinaarmenetlust.

Ei ole algatatud... Okei. Oletades, et Vaheri suhtes ikkagi algatatakse distsiplinaarmenetlus ja ta saab sule sappa, siis milline oleks teie hinnang?

No siis peavad olema väga selged põhjused, kui algatatakse. Minul ei ole täna seda infot.

Kas see, mis praegu toimub, on EKRE kambakas PPA juhile?

Küsimus on selles, et tegemist on [PPA puhul] väga olulise institutsiooniga, [PPA] omab väga suurt usaldust Eesti ühiskonnas, igasugune personaalia peab tuginema faktidele, aga mitte emotsioonidele.