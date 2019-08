Juhan Parts Helmedele: vaadaku vähem Trumpi

Olete Eestis suvepuhkust veetmas, aga nagu näete, meil käib siin poliitikamaastikul selline möll, et pole hool ega hoobil vahet. Öelge ausalt, kas hingate kergendatult, et te tänases poliittsirkuses artistina osalema ei pea?

Aga poliitika ei tohi olla ka igav, selles mõttes ärme heida laval olijatele ette, et nad üritavad millegagi meie tähelepanu köita. Ma lugesin kuskilt, et nüüd on kriis, ma ei arva seda. Ma arvan, et tänane peaministri stiil on selline, et emotsioonid rahustatakse maha, vaadatakse ratsionaalselt võimalustele otsa ja minnakse kuidagi edasi.

Millise hinnangu annate Elmar Vaheriga seotud skandaalile?

Esimene mõte, mis pähe tuleb, me peame oma häid inimesi hoidma. Ma liigendan selle hulka Elmar Vaheri, siin on ka peaprokuröriga teema. Ma arvan, et selle konkreetse asja põhjus on selles, et Helme läks ju puhkusele ja ju ta vaatas seal AK-d ja Fox Newsi segamini ja pole meeldiv eelarvet kokku panna ja kui sul allaasutused annavad mitte täpseid sõnumeid, siis sealt käivitus mingi emotsioon. Ma ei usu, et siin on mingi usladusküsimus Helme ja Vaheri vahel, vaid siin on pigem emotsioon, mille peaks siis Ratas üritama rahulikult ära klattida.

Nii et Helme on hetkel emotsionaalselt üles köetud?

Aga see on ju inimlik, kas pole! Mõlemad Helmed lasevad oma emotsioonidel töötada, mõneti on see hea. Kui me kõik oleme kasti pandud jutupunktidega tehisintellektid, siis see on ju igav, siis puudub ju võimekus inimesteni jõuda, nad vahetavad kanalit.

Kuidas see kõlab teile kui endisele valitsusjuhile ja liikmele, et toimub valitsuse istung, kus istuvasd koos kõik ministrid ja üks minister ei poeta seal sõnagi ellest, et ta läheb tund aega hiljem omavoliliselt vallandama politsei kõrgeimat juhti?

Ega Ratas ütles ju enda seisukoha ilusti välja eile. Loomulikult opositsioon ja meedia üritab seda nüüd näidata tohutu maailmalõpuna, õigusriigi küsimusena, aga ma ei annaks sellist hinnangut. Me devalveerime selliste diagnoosidega rohkem kui probleem väärt on.

Aga minister omavolitses, kuigi tegemist oli valitsuse tasandil otsusega?

No loomulikult, aga kui on tegelik usaldusküsimus, siis peakski siseminister arutama peaministriga, teiste oluliste valitsusliikmetega, et ma ei saa koos töötada. Aga ma tunnen Elmar Vaherit pikka aega, ma ei usu, et ta ei tööta kaasa. Ta on väga pühendunud mees, professionaal.

Nii et teie sisetunne ütleb, et sel põhjusel valitsus ei lagune?

Jah, arvan küll, aga ärge mind süüdistage, kui laguneb. Tihtipeale võivad ka emotsioonid viia sinna, mis te just ütlesite, aga ma ei usu seda, ma arvan, et see vaibub üsna kiiresti. Kuigi kõik peavad kaasa töötavama, siis see toimib, aga kui keegi jääb nö nurka seisma, siis ei õnnestu seal töörahu taastada.

Helme ja EKRE vaatavad liiga palju Trumpi! Vaadaku vähem Trumpi, ta on nii tugeva mõjususega, et ta inspireerib ja kui muid inspiraatoreid ei ole, siis hakkadki tegema tema järgi, aga tema elab suures riigis, meie elame väikses Eestis.

Kuidas te praegu Isamaaga rahul olete, tema rolliga valitsuses?