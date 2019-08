Ernits: see ongi võitlus süvariigi vastu

Kuidas võtate uudist, et teiega samasse erakonda kuuluvad sel nädalal siseministri ülesannetes rahandusminister Martin Helme ja siseminister Mart Helme otsustasid valitsuse seljataga võtta politsei- ja piirivalveameti juht maha?

Minu meelest oli see käik õige. Aga tõesti, võib-olla liiga tormakas ja see viis, kuidas see läbi viidi, ei olnud kõige õigem. Loomulikult tuleb eelnevalt peaministrit teavitada ja seda otsustab valitsus tervikuna, kui on vaja sellise tasemega juhte vabastada või ametisse määrata.

Aga fakt on, et nii-öelda puhastust on tõsiselt vaja. Rahulolematus on nii politsei- ja piirivalveameti peadirektori [Elmar Vaheri] kui ka riigi peaprokuröri [Lavly Perlingu] suhtes. Ja see nimekiri on päris pikk!

Rõhutan igaks juhuks üle: kui oleme [erakonnas] öelnud, et kellegi pead peaksid veerema, siis seda ei peaks võtma otseses mõttes, justkui giljotiiniga, vaid ...

... kujundlikult.

Jah. Seda on sageli pahatahtlikult ära kasutatud.

Aga ametnikud, kes töötavad vastu või jätavad mulje, et tegutsevad, aga praktiliselt ei liiguta lillegi, siis on vaja tõsist puhastust Eesti riigi aparaadis.

Ja kui esimese saja päevaga seda ei toimunud, siis järgmise saja päevaga peaks see aset leidma küll.

Aga millega on siis Vaher lahtilaskmise ära teeninud?

Küsimus ei ole ju temas. Nagu ennist ütlesin, siis nimekiri on päris pikk. Ja need isikud ei ole ei Mart Helme, Martin Helme, minu või üldse meie [erakonna] vihavaenlased. Aga neist tuleb lahti saada selleks, et Eesti elu areneks. Selleks tuleb Augeaiase tallid puhtaks pühkida. See ongi võitlus süvariigi vastu. Selline süsteem on reaalselt olemas, see ei ole mingisugune paranoia.

Kuidas raiuda läbi see Gordioni sõlm, nii et kõik päästavad oma näo, arvestades seda, et valitsus laiali ei taha minna ning teie erakond nõuab Vaheri pead, samas peaminister ja veel mõni teine minister toetab politsei- ja piirivalveameti juhi jätkamist ametis?