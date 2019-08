Afganistani tragöödiast sündis hüpe Eesti meditsiinis

«Siia on nüüd kokku jooksnud see maailmatasemel teadmine meditsiinist, mida sõda kahjuks annab. See areng, mis meditsiinis on tulnud viimastest sõdadest, on just läinud amputatsioonijärgsete patsientide taastusravile ning proteeside ja seotud abivahendite tootmiseks,» räägib Heidi Alasepp. Lisades, et oleks tema teha, kaotaks ta kõik maailma agressiooni, mitte ei tegeleks selle tagajärgedega.