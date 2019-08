Riigiprokuratuur jättis SAPTK-i kaebuse Tarandi asjas rahuldamata

Riigiprokurör nõustus Põhja ringkonnaprokuratuuri seisukohaga, millega jäeti SAPTK-i kuriteokaebus rahuldamata ja kriminaalmenetlus alustamata.

SAPTK-i juht Varro Vooglaid ütles BNSile, et riigiprokuratuuri seisukoht, et sisuliselt 2000 eurot välja petnud Indrek Tarandi käitumises puuduvad vara omastamise kuriteo tunnused, teeb paraku nõutuks ja üksnes kinnitab veendumust, et Eesti vabariigis on teatud inimesed niiöelda võrdsemad kui teised, elades sisuliselt väljaspool lehtivat õigust.

«Tarand võib võõrast vara omastada ja seejuures veel irvitada, kuulutades rahvusringhäälingu vahendusel avalikult vara omastamise kavatsust. Prokuratuur ütleb oma kõrgeimal tasandil seepeale täiesti arusaamatult, et tegu on lihtsalt «retoorilise kalambuuriga» ja ongi kõik. Rohkem kui Tarandi käitumine valmistab pettumust tõdemus, et õiguskaitseorganitele ei saa Eestis kehtiva õiguse ausameelsel rakendamisel loota. Tarandi puhul on aga selge, et tegu on lihtlabase petisega, kel puudub elementaarne väärikus,» märkis Vooglaid.

29. juulil teatas Põhja ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold, et SAPTK-i juhi Varro Vooglaiu esitatud avaldus Indrek Tarandi suhtes kriminaalmenetluse alustamine karistusseadustiku omastamise paragrahvi järgi on põhjendamatu.

«Põhja ringkonnaprokuratuur põhjendas oma otsust kriminaalmenetlust mitte alustada asjaoluga, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks arvelt Tarandi arvele raha üle kandes ei olnud maksekorralduses täpselt selgitatud, mille eest see 2000 eurot üle kanti ning et ka eelnevalt ei olnud kokku lepitud, mis tingimustel on Tarand kohustatud raha vastu võtma või selle tagastama,» ütles Vooglaid BNSile.

Vooglaid nentis, et prokuratuuri hinnangul puuduvad Tarandi tegevuses omastamise paragrahvile vastavad tunnused ning tegemist on ühepoolsest tehingust tuleneva vaidlusega ja raha tagastamise nõudega on võimalik pöörduda tsiviilkohtusse.

Vooglaid ütles, et seda prokuröri hinnangut ei saa pidada põhjendatuks. «Prokuratuur on jätnud tähelepanuta fakti, et SAPTK-i poolt Tarandile tehtud ülekandes märgitud makse selgitus kirjeldatakse üheselt, milleks talle raha üle kanti ning Tarand on nii eraviisiliselt kui avalikult kinnitanud arusaamist tõsiasjast, et SAPTK-i poolt kanti talle raha üle Mart Riebergi ja Meelis Osa kohustuse täitmiseks,» ütles ta.

«Esiteks on maksekorralduses selgelt kirjas, et ülekanne on tehtud Riebergi ja Osa nimel. Teiseks andis Riebergi ja Osa kaitsja Urmas Simon e-kirja teel Tarandi esindajatele selgesõnaliselt teada, et SAPTK-i poolt tehtud ülekanne kujutab endast Riebergi ja Osa kohustuse täitmist kolmanda isiku poolt. Kolmandaks on Tarand oma esindajate vahendusel vastavat arusaamist ka selgelt kinnitanud – küll niisuguse kohustuse täitmise aktsepteerimisest keeldudes, ent ometi väljendades selgelt mõistmist, et tegu on just nimelt Riebergi ja Osa eest kohustuse täitmisega. Neljandaks olen ma ise Tarandile ja tema esindajatele korduvalt selgitanud, mille eest SAPTK poolt talle raha üle kanti,» märkis Vooglaid.