Mustakivi tee projekteerimise eelnõu sai ohtralt ettepanekuid

«Elanike huvi Mustakivi tee vastu on olnud väga suur ning Pirita linnaosa valitsusse on tulnud hulk kirjalikke ettepanekuid ja arvamusi ning esitatud on vastuväiteid,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Liinat märkis, et linnaosa on saanud asjalikke ettepanekuid, kuid on ka selliseid kriitilisi märkusi, mis on tehtud etteruttavalt – näiteks nurisetakse, et pole algatatud keskkonnamõjude hindamist jne.

Liinat rõhutas, et ettepanekuid sai esitada projekteerimistingimuse eelnõule ehk tegemist on projekti algfaasiga, ning ei maksa sündmustest ette rutata. Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet on esitanud väga ranged nõudmised roheala säilitamiseks ning peab vajalikuks ka keskkonnamõjude hindamise menetluse algatamist.

Liinati sõnul koondatakse kõik linnakodanike ettepanekud ja märkused kokku, analüüsitakse ning kõik küsimused saavad vastused.