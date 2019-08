Kontrollitud: kärpeid arutati kolmel koosolekul, Vaherile jäeti vabad käed

See tähendab, et ministrite Mart ja Martin Helme öeldud ettekäänded Elmar Vaheri vallandamiskatse ajal, mis puudutasid omavolitsemist kärpeettepanekute tegemisel, koalitsioonileppele vastu töötamist ja kokkulepete rikkumist, olid valed.

Esimene koosolek

Lisaks ütleb Helme, et idapiiri rajatistega tuleb edasi minna, aga «mingid asjad» neist tuleb teha odavamalt ja «midagi jätame tegemata». Kolmandaks lubab Helme, et kavatseb kaitsta päev hiljem toimuval valitsuse nõupidamisel plaani saada kogu haldusala järgmise aasta eelarvesse palgatõusudeks lisaraha vähemalt 15 miljonit eurot.

Teine koosolek

Nädal hiljem, 5. juunil toimunud koosolekul Helme enam ei osalenud, küll aga olid kohal tema nõunikud Raul Siem, Erki Helemäe ja Mark Majorov. Koosolekut juhtis Riina Solman. Just see oli koosolek, kus otsustati sisuliselt, kuidas ettepanekud kärbeteks esitada.

Asekantsler Piret Lilleväli tegi ülevaate eelarve kokkuhoiu ettepanekute teemast. Seejärel arutati, kuidas ettepanekuid täpselt esitada. Majorov tõi välja, et ettepanekute kõrvale tuleb teha seletuskiri. Lugna ütles, et iga kärpe juurde tuleb tuua vahetu mõju: näiteks kui palju pikeneb ID-kaardi taotlemise järjekord.

Kui eelmise nädala lõpus lisas siseministeerium Postimehele antud vastusesse mälu järgi punktid sel koosolekul otsustatust, mille järgi oli inimeste koondamine sisuliselt keelatud, siis eile nõustus ministeerium, et see oli ekslik info ning sellist teemat ei arutatud.

Kolmas koosolek

Koosolekul otsustati, et iga asutus koostab oma kommunikatsiooniplaani - nii töötajate seas kui majaväliselt - ise. Küll aga kinnitati kogu kärpeprotsessi raamsõnumid. Raamsõnumitest on tähelepanuväärseid kaks.

«Siseministeerium on seisukohal, et oma võimalusi, vajadusi ja töökorraldust tunneb kõige paremini iga asutus ise. Seetõttu ei soovi ministeerium asutustele ette kirjutada, kuidas kokkuhoidu saavutada, vaid asutused analüüsivad oma võimalused ise läbi,» kõlas neist üks.

Teine sõnum oli, et eesmärk on leida kokkuhoiukohad eelkõige tulevaste investeeringute või ümberkorraldatavate teenuste arvelt, aga «mõnes asutuses võib see tuua kaasa ka töökohtade ümberkorraldamist või vähendamist, kuid see pole omaette eesmärk».