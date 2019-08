Peeter Volkonski: muret teeb huumorimeele hääbumine

Muusik, näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski tõdes, et ta ei mäleta, millisena kujutas ta ette tänast Eestit 28 aasta eest. «Aga ma ei usu ka, et 28 aastat tagasi oleks prantslane osanud ette näha, mis Prantsusmaal juhtub 28 aasta pärast,» sõnas ta. «Seda üldse mitte mingis halvas ega heas mõttes. Kes meist oskab ette kujutada?»



Volkonskile ei meeldi ühiskonnas leviv sõim. «Ma tahaks öelda julgelt, et mulle ei meeldi heliloojatest Puccini, mulle tundub ta igav. Mulle pole ta kunagi meeldinud. Aga ma ei taha, et mind hakatakse kohe sellepärast põlgama ja sõimama, kui ma ütlen, et mulle Puccini ei meeldi. Paljudele ei meeldi. Aga ma ei sõima ju neid, kellele meeldib Puccini,» selgitas Volkonski.



«Muret teeb ka huumorimeele vaikne kadumine, hääbumine. Ometi on see üks meeli, mis võiks viimasena enne surma kaduda,» lisas ta.



Vaata videost, mis on Volkonski hinnangul Eestis hästi.