Samasooline paar: president ütleb välja asju, mida meie kogukond ja paljud inimesed ootavad

Keio hinnangul olid presidendi kõnes head, julged, julgustavad ja positiivsed sõnumid. «Mul on hea meel, et president ütleb välja oma kõnes asju, mida ilmselt meie kogukond ja väga paljud inimesed Eestis ootavad.» Ka Keio partner Gert ütles, et talle väga meeldis Kaljulaidi kõne ning talle meeldivad riigipea kõned aina enam.

Kas Eestis on õigus ja vabadus armastada samast soost inimest? «Selline õigus loomulikult on. Meie riigis on küsimus pigem sotsiaalses julguses - kas ma julgen oma elukaaslasega avalikku ruumi astuda, kas ma julgen tema käest kinni hoida,» vastas Gert. «Ma tahaksin elada riigis, kus president ei peaks selliseid asju ütlema, kus see oleks iseenesestmõistetav. Sinna on veel paar lühikest sammu jäänud, aga me jõuame sinna kindlasti.»