Priit Loog: presidendi kõne elustas tolleaegseid sündmusi

Näitleja Priit Loog ütles, et mäletab Eesti taasiseseisvumist, seda, kuidas osales Balti ketis ja nägi televiisorist sündmuseid, mis toona aset leidsid. Ka näitleja Maiken Pius ütles, et kuigi ta oli Balti keti toimumise ajal nelja-aastane, siis mälestusi tal sellest ajast on. Mõlemad osalesid Balti ketis Viljandimaal.