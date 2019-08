Tallinna Televisiooni päevad on loetud, Kõlvart loob oma linnameedia impeeriumi

«Loome strateegilise kommunikatsiooni üksuse, mille üks komponent on Tallinna Televisioon arvestatavalt uuendatud kujul – efektiivne, tõhus ja Tallinna kajastav,» sõnas TTV nõukogu juht Aivar Riisalu.

See võib tähendada TTV kinnipanekut nii, et telekanali videovõimekust hakatakse kasutama hoopis munitsipaallehtede Pealinna ja Stolitsa veebiplatvormidel. Mis saab uue brändi nimeks, pole veel teada. Muudatusi ligi 700 000-eurose kahjumiga telekanalis on soovinud vähem kui viis kuud ametis olnud Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.