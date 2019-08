Mikser: SDE eesmärk võiks olla teha võimalikult kiire lõpp sellele õudusele, mis on praegune valitsus

«Üks asi on rääkida, teine asi on saavutada tulemust. Sotsiaaldemokraatide eesmärk, nii nagu ma arvan ka kogu liberaalse ja demokraatliku ühiskonna eesmärk tänasel päeval, võiks olla teha võimalikult kiire lõpp sellele õudusele, mis on praegune valitsus. Üks võimalus on väljendada meedias kahetsust ja avaldada nördimust, teine asi on süsteemselt töötada, et panna kokku kõik need jõud, mis viivad tulemuseni,» rääkis erakonna endine juht Sven Mikser.

«Kõige olulisem on see, et kasutada kõike seda, mis me tegelikult saame teha selle jaoks, et see valitsus, mis ilmselgelt ei kõlba Eesti riiki juhtima, võimalikult kiirelt langeks,» lisas SDE praegune esimees Indrek Saar.