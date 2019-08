Reinsalu PPA juhi tagandamise katsest: kindlasti on see juhtum, mille stiil ei kannatanud mingit kriitikat

Urmas Reinsalu, palun selgitage, miks veel on poliittehnoloogiliselt Isamaal mõistlik olla koalitsioonis Keskerakonna ja EKREga?



See ei olegi poliittehnoloogia küsimus. Meie erakonna vaates nii me suudame oma programmilisi seisukohti valitsuses olles kaitsta. Ja see ei ole sugugi mitte veel, vaid ma arvan, et see valitsus saab olema edukas. Ma arvan, et pidupäeval tuua siia sisse parteipoliitilisi vastasseise, ei ole arukas. Vastupidi, see päev on sümbol sellest, et me suutsime inimpõlv tagasi oma rahvusliku koostöö nimel oma põhimõtteid säilitades jõu ühendada, nii et ärme otsime täna vastasseisu.



Tänases kõnes president Kersti Kaljulaid tõi ka välja, et viimasel nädalal üks minister üritas seadusi rikkudes PPA peadirektorit ametist vabastada ja see on oht Eesti demokraatia jätkusuutlikkusele. Miks te aktsepteerite sellist asja?



Mida ma aktsepteerin, presidendi lauset või?



Ei, sellist teguviisi Martin Helme poolt.



Oli üks vastasseis, selle vastasseisu peaminister väga edukalt ja kiiresti lahendas ja ma arvan, et sellega on see kriis päädinud. Täpselt samamoodi nagu rahandusministril ei olnud tegelikult juriidilist voli või õiguslikku alust, ei olnud ka presidendil õiguslikku alust öelda, et rahandusminister peaks tagasi astuma, sest põhiseaduse järgi teeb seda parlament. Jääme õigusriigi raamide juurde ja igaüks täitku neid ülesandeid, mis on õigusriigi põhiseadusest ette nähtud, aga kindlasti tuleb juhinduda sellest, et sõna on vaba, igaühel on õigus oma arvamusele ja sellepärast on kõik Eesti inimesed, mehed ja naised, kodanikud võrdsed.



Kas te sellega olete nõus, mida president ütles, et sellised õigusriigi põhimõtteid ületavad teod, on ohuks Eesti demokraatia jätkusuutlikkusele?



Ei, ma arvan, et nii mustades värvides ma seda ei diagnoosiks. Kindlasti on see juhtum, mille stiil ei kannatanud mingit kriitikat. Küsimus, kas ka varem on olnud juhtumeid erinevates jõuametkondades, kus ministrid on palunud töötajatel ametist lahkuda, siis see vastus, me teame kõik, on jaatav, see ei ole mingi pretsedent. Stiil, kuidas seda tehti, ei kannatanud kriitikat ja seetõttu tuli see küsimus lahendada. Peaminister lahendas selle vastutustundlikult ja enesekindlalt.



Kas sotsiaaldemokraatidega on läbisaamised tõesti nii kehvad, et alternatiive te kaalunud ei ole? Reformierakond, sotsiaaldemokraadid, Isamaa annaks valitsuse kokku.



Armas sõber, armas Postimehe nii-öelda ajakirjanik. Praegu on Eesti vabanemise pidupäev. Vabariigi president andis üle tänukivi, mäletuskivi Enn Tartole. Meenutasime Mart Niklust, nelja meest, kes kirjutasid alla Balti apellile. Tänane päev on ühisosa otsimise päev. Lootus, ükskõik kui väike või suur, et me tegeleme sellega, kuidas Eesti valitsust loojakarja saata - ei, ma selle nimel täna õhtul siin ei ole. Ma arvan, et Eesti valitsus suudab funktsioneerida, otsuseid langetada, see on kõige tähtsam.