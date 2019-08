Lenna Kuurmaa: kõige rohkem teeb haiget mitteaustamine

«Kõige rohkem teeb haiget mitteaustamine. Mida ma soovin Eestile täna ja tegelikult igal teisel päeval aastas ka, ongi see, et me kõik austaksime teineteist, hoiaksime teineteist ja arvestaksime teineteisega. Mulle tundub, et praegu vähemalt poliitilisel maastikul seda tehakse väga vähe ja seda on päris ebameeldiv vaadata,» rääkis Kuurmaa.



Vaata videost veel, kuivõrd hoiab laulja end kursis uudistega ja kuidas jäi ta rahule oma tänase esinemisega.