Galerii: president Kaljulaid kohtus India asepresidendiga

«Loodan, et see ajalooline visiit süvendab meie poliitilisi sidemeid, annab tugeva tõuke majandussuhetele ja hoogu koostööle IKT, kõrghariduse ja e-valitsemise vallas,» ütles president Kaljulaid pärast kohtumist.

«Eesti on oma digiriiki ehitanud kolm aastakümmet ja pakub inimestele järjest uusi e-teenuseid. Just seetõttu imetlen tõeliselt seda, mida India on saavutanud – andnud digitaalse isikukoodi rohkem kui miljardile inimestele ja omab nii maailma suurimat biomeetrilist andmebaasi. Olen veendunud, et Eesti ettevõtetel on palju ideid, kuidas koos oma India kolleegidega meie kogemust ka suuremate süsteemide jaoks kasutada,» rääkis riigipea.