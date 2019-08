Eesti NSV esikommunisti poeg tõmbab kardina isa eluteelt

Selle aja jooksul jõudis Johannes Käbin kommunismis pettuda ning arvas, et kõige parem oleks Eestil iseseisva riigina. Nii kinnitab intervjuus Arterile 74-aastane Eduard Käbin, kes pani kokku oma isa mälestused, mille olemasolu kohta on aastaid Eestis liikunud hulk spekulatsioone. Tänavu talvel selgus, et mälestused on tõepoolest olemas ning peaksid eesti keeles ilmuma veel sel aastal kirjastuselt Varrak​.