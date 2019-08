Kristlik MTÜ ostab Aseris kinnisvara kokku

21. august. Aseri. Varahommikul proovivad elanikud koguneda rahvamaja ette, et avaldada meelt MTÜ Kristlik Misjon Jumala Otsijate Liikumine vastu. Usklikud plaanivad Aseris avada religioosse palvekeskuse ning muuta aleviku «palve pealinnaks».

Aserilased on toonud kohale plakati karikatuuriga, mille peal on vallavalitsuse ametnikud, kes tervitavad leiva ja soolaga neile kullast kopikat näitavat jumalat. Kohalikud elanikud, kelle arvamust ei küsitud, seisavad frustreeritud nägudega ametnike taga.

Karikatuur illustreerib, kuidas on Aseris viimase kuue aasta jooksul asju aetud. Jumala Otsijad ostavad kokku kinnisvara ja aserilased on hirmul, et Eestisse hakkavad tulema võõrad, kelle taust pole teada. Elanikud Jumala Otsijate ostetud kinnistutele enam ei pääse, aga mida sinna rajatakse, pole siiani täpselt teada. Otsitakse investoreid.