Video: Vaher ja Helme kinnitasid koostöö jätkumist

Mõlemad rõhutasid, et sisejulgeolekuvaldkonnas seisab ees palju olulisi projekte ja tülideks pole aega.

«Täna hommikul kell kaheksa saime kokku, vestlesime pool tundi, tegime kokkuvõtteid sellest tülist, mis meie vahel on olnud. Leidsime, et oleme mõlemad mõnel hetkel võib-olla natuke emotsionaalsed olnud,» selgitas siseminister Mart Helme ja lisas, et neil on koos nii suured eesmärgid saavutada, et tõmbasid tülile kriipsu alla.

«Surume kätt ja läheme koos edasi,» kinnitas Helme.

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles, et politsei- ja piirivalveameti jaoks on töörahu väga oluline.

«Täna arutasime, kuidas on võimalik edasi minna ja minu jaoks usaldus on väga oluline. Meil on laual väga olulised projektid, alates piiri tugevdamisest, kriisideks valmisolek ja kõik muud olulised PPA teemad. Nii et me jätkame töises ja väga eesmärgipõhises koostöös,» sõnas Vaher.

Ajakirjaniku küsimusele, kas Helme ja Vaher nüüd usaldavad üksteist, vastas Helme, et nad ei saaks koos edasi minna, kui neil vastastikune usaldus puudub. «Me rääkisime asjad sirgeks, rääkisime väga avameelselt,» lisas Helme.

Vaheri sõnul on ta töötanud koos viie erineva siseministriga ja kõigi käekirjad on erinevad. «Nii nagu ka Mart Helme ütles, usaldus hakkab pihta ka sellest, et peaksime rohkem rääkima ja omavahel suhtlema,» sõnas ta ja avaldas lootust, et omavaheline suhtlus, nagu täna, jätkub ka tulevikus.

Küsimusele, kas kärped siis tulevad või mitte, vastas Vaher, et loodetavasti ei tule. «Aga täpne ülevaate andmine, mida need kärped puudutavad ootab alles ees. Kindlasti ei ole me täna valmis ja ei peakski seda meedia kaudu oma inimestele ütlema, aga kindlasti võin öelda, et need arutelud alles tulevad,» sõnas Vaher.

Helme sõnul on suve jooksul kärpevajadus veidi kahanenud ja olukord ei ole enam nii masendav kui kevadel tundus.

«Praegu räägime kogu valitsuse peale umbes 60 miljonist, mis on vaja kärpida kogu valitsusel. Kui septembri lõpul saame enam-vähem eelarveprojektiga ühele poole, siis on lootus, et meil õnnestub veelgi kahandada seda kärpimist vajavat numbrit ja see tähendab seda, et ka vastavalt kõikide ministeeriumite ja ametite kärpimisvajadused kahanevad,» selgitas Helme.

Seetõttu ei ole Helme sõnul praegu korrektne rääkida kärbetest, kuna hetkel on tegemist pelgalt kärpeettepanekutega.

«Meil on siseministeeriumi valdkonnas päästeamet, politsei-ja piirivalveamet, häirekeskus, ministeerium. See tähendab, et me saame ettepanekute koondi. Sellest ettepanekute koondist ministeerium teeb oma valiku, mida oleks vaja kus oleks võimalik kärpida ja viib omakorda valitsusse,» sõnas Helme ja lisas, et alles siis otsustatakse, mille arvelt tegelikult kärped tulevad, mida oleks võimalik ja kus see on vältimatu.

«See protsess on tunduvalt ulatuslikum kui ainult siseministeeriumit ja PPA-d puudutav,» ütles Helme ja lisas, et vastupidiselt viimastel päevadel kõlama jäänule, ei ole PPA ainus, kes nüüd riigieelarvet päästab. Kärpeettepanekuid panevad praegu kokku enamike ministeeriumite alla kuuluvad ametkonnad.