30 aastat Balti ketist: mis juhtus meie toonase vaimuga?

Eichhorn: Samuti ei tohi unustada, et kolmekümne aasta tagused sündmused tähistasid ühtlasi kahepooluselise maailmakorra lõppu. Siis tõusid ootamatult rahvusvahelisel areenil esile uued jõud, näiteks Hiina. Tollal eeldati ka seda, et Hiina suudab majanduskasvu rajal jätkata ainult juhul, kui lepib viimaks isikuvabadustega. Täna näeme midagi sootuks muud. Hiina on võtnud edukalt üle turumajanduse elemente, võimaldamata isikuvabadusi.

Ühe müüri asemel hulk tarasid

Hellrand: Läheme tagasi Euroopa juurde: kas pole nukker, et kuigi raudne eesriie langes suure kolinaga, siis nüüd rajatakse Euroopas uusi müüre, ilma et peaaegu keegi väljagi teeks?

Makarõtšev: See on tõepoolest üks paradokssemaid elemente eespool mainitud üleminekus utoopilisest vaimustusest masendusmeeleollu. Ühe suure müüri asemel, mis lahutas ida ja läänt, on meil nüüd hulk väikseid valle. Neid võib kutsuda ka taradeks, aga mõte ja toime on sama – ja me ei räägi ainuüksi Euroopast. Vaadakem kas või Ühendriike: USA president ei soovi mingit kompromissi. Ta ei rahuldu piiritaraga, ta nõuab müüri. «Müüri» kontseptsioon, mis on semantiliselt väga laetud, on hakanud eluõigust võitma. Vaadakem kas või paljusid tarasid Venemaa piiril. Tehnilise poole pealt ei saa ma aru, milleks need on õieti mõeldud – aga olemas nad on.

Niisiis on piiritõkked Euroopas saanud seaduspäraseks. Sellega pööratakse täielikult selg 1989. aasta vaimule ja selle pärandile, milles andis jõuliselt tooni «piirideta maailma» metafoor.

Helme: Aga kas pole imelik, et nende piiritarade kriitika on endiselt üldlevinud? Ometi ei paista, et kellelgi oleks midagi müüri püstitamise vastu – kusjuures ELi raha eest – Türgi-Süüria piirile?

Keegi ei ole selle vastu, sest see aitab Euroopal toime tulla rändekriisiga. See on mõistetav, aga sel juhul on päris silmakirjalik kritiseerida Ungarit samasuguste meetmete rakendamise pärast.

Makarõtšev: Otsustava tähtsusega küsimus on vähemalt minu arvates järgmine – kui tugevalt lükatakse liberaalset narratiivi tegelikult?

Kas tõepoolest püütakse taastada «vana head aega», rahvusriikidest koosneva Euroopa aega? Minu meelest oleks see erakordselt ohtlik. Ärge saage minust valesti aru. Rahvustunde ja rahvusliku identiteedi austamine on oluline. Aga ELi lõhkumine ja naasmine rahvusriikide Euroopa juurde looks uuesti ka tingimused, mis võimaldasid puhkeda kahel maailmasõjal.

Jah, on ka teine arusaam, et võib-olla me näeme praegu pealt «uue medievalismi» võidukäiku ja piiride põhimõte on tõepoolest üdini keskaja idee. Selline poliitika ja kogukonna retrostiilis käsitlemine on tasapisi kujunemas domineerivaks narratiiviks - mitte küll terves Euroopas, aga kindlasti päris paljudes maades.