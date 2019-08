Kohtla-Järve koolitüdruku tapjale mõistetud karistus jäi muutmata

Ringkonnakohus leidis, et Viru maakohus on karistust mõistes hinnanud kõiki asjaolusid ning jättis 19-aastasele Artjom Dronikovile mõistetud 16-aastase vangistuse muutmata.

«Tappes sisuliselt ilma selge tuvastamata motiivita julmalt noore, alles eluteed alustava inimese, on ilmselgelt süüdistatava süü suur. Vabariigi kohtupraktikat jälgides saab tõdeda, et mõrvasüüdistusega kriminaalasjades ei mõisteta üle 15 aasta vangistust sageli. Kohtu hinnangul on käesoleva asja faktilisi tehiolusid arvestades mõistetud karistus õiglane. Eelnevast tulenevalt otsustas kohus jätta nii kannatanu, kes taotles karistuse karmistamist, kui kaitsja, kes taotles karistuse kergendamist, esitatud apellatsioonid süüdistatavale määratud karistuse muutmise osas rahuldamata,» märkis kohus.