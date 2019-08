Reps: TTÜ juhtum heidab varju kogu Eesti tippteadusele

Kuigi ministri sõnul on juhtunu kahetsusväärne ei peaks aga ilmnenud probleeme lahendama kontrollide lisamisega ja tekitama sellega bürokraatiat juurde. «Eesti on tegelikult Euroopa teadusrahade kasutamisel olnud väga edukas. Samas on meil sellega kaasnemas väga palju bürokraatiat, sest meil on väga palju erinevaid asutusi, kes teevad järelauditeid, kontrolle. Igast eurost saame me umbes 80 senti kasu ning 20 senti läheb kontrollide ja bürokraatia peale,» ütles Reps. Ministri sõnul on ministeerium juba aastaid surve all, et bürokraatiat teadusrahastuse juures vähendada ja anda ülikoolidele seeläbi rohkem usaldust.

Seda, et Nurkse instituudi stiilis skeemitamine võiks olla Eestis laiemalt levinud, ei taha Reps hästi uskuda. «Tõenäoliselt on tasakaalupunkt ikkagi hetkel seal kus me praegu oleme,» ütles minister. Repsi sõnul peaks juhtumi valguses vaatama üle karistusmehhanismid ning neid võimaluse korral karmistama. «Kui skeemitamine on laiem, siis me peame üheskooos vaatama, et mis on need augud, mida ära kasutatakse. On võimalik, et me peame tugevdama mingeid karistusmeetmeid, sest kui süsteemis on sees usaldus, siis peavad selle kuritarvitamise puhul olema olemas reaalsed karistusmeetmed,» kommenteeris Reps.