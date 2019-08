President Kaljulaid: Balti võimas vabaduse kett andis lootust paljudele rahvastele

«Mina seisin 30 aastat tagasi koos oma sõpradega siinsamas Eesti ja Läti piiril Lillis. Kõik, kes Balti ketis seisid või sellele televisiooni või raadio kaudu kaasa elasid mäletavad, et inimesed ketis olid rõõmsad ja sõbralikud ning meil ei olnud enam hirmu suure ja võimsa impeeriumi ees. Ning see oligi kõige tähtsam – me olime valmis ühiselt ja julgelt oma vabaduse eest seisma. Meil oli teadmine, et tõde on valest tugevam ja see teadmine pühkis ära hirmu,» ütles president Kaljulaid.

Balti keti korraldamine Eestimaa Rahvarinde, Latvijas Tautas fronte ja Leedu Sąjūdisepoolt algas ajal, kui siin võimutsenud totalitaarne režiim oli veel küllalt tugev, et oma püsimise eest seista, selgitas riigipea. «Paljudes Ida-Euroopa riikides olid ikka võimul vanad kommunistlikud valitsused, kes püüdsid teha kõik, et oma režiime igavestena hoida. Berliini müür veel püsis ja eraldas rahvaid vabast maailmast. Kuid kõikjal oli midagi murdumas ja see, mis igavesena paistis, hakkas murenema demokraatia ning vabaduse ees, inimeste julguse ees,» lisas president Kaljulaid.