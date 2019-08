Politsei luubi all: Jaak Madison oli kinni peetud Hannes Rummuga politseijaoskonnas samal ajal

Härson lisas, et abipolitseinikule kehtivad nõuded on paika pandud abipolitseiniku seaduse ja ministri määrusega ning erakonda kuulumise keeldu neis ei sisaldu. «Politseiametnike puhul on politsei ja piirivalve seaduses seatud piirang, et politseiametnik ei või olla erakonna liige,» märkis pressiesindaja.