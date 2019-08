Rõivas idapiiri ehitamisest: õpikunäide, kuidas hea plaan kraavi keerata

Kui Ratase esimene valitsus ei oleks idapiiri ehituse raha kärpinud, oleks suurem osa piirist juba välja ehitatud, väidab Rõivas.

Ta kirjutab Facebookis: «Õpikunäide, kuidas hea plaan kraavi keerata: 1. ära mingil juhul usalda eelkäija ajal kokku pandud plaani; 2. pane kirja kõik unistused, sh need, milleta saaks suurepäraselt hakkama (näiteks massiivne uus teedevõrk idapiiri läheduses); 3. avasta, et koos lisadega on hind kallim kui ilma; 4. tõde, et nii on liiga kallis ja lükka ehitus määramata ajaks edasi; 5. kuna ehitus lükkus ju edasi, siis vähenda eelarvesse eraldatud vahendeid poole võrra; 6. käi kohal ja tee pressiteade, et tegelikult oleks ikka piiri vaja, aga kuna 5 sai tehtud, on tulemuseni jõudmine keeruline.»

Valituse liikmena esimest korda Eesti idapiiri külastanud siseminister Mart Helme (EKRE) tunnistas eile õhtul Eesti, Venemaa ja Läti piiri kolmikpunktis visiidile punkti pannes, et idapiiri raskeim lõik on selle lõunapoolne ots, kuhu tuleb rajada piiritara ning järk-järgult varustada see ka seirevahenditega.